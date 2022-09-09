Çerkezköy'de kaçak yapıların yıkımına başlandı - Son Dakika
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Çerkezköy'de kaçak yapıların yıkımına başlandı

09.09.2022 14:49
Çerkezköy'de kaçak yapıların yıkımına başlandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Belediye tarafından 2020 yılında kaçak olduğu belirlenen Küme Evler'deki 16 müstakil evin yıkım kararı alınmış, salgın nedeniyle yıkım işi ertelenmişti.

Bu kapsamda belediye ekipleri, çevik kuvvet ve çok sayıda polis ekibi bölgeye geldi.

Burada toplanan kalabalık, yıkımı engellemek istedi. Polis ve zabıta ekipleri, boşaltılan 4 evin yıkılacağını, diğer yapıların yıkılmayacağını bildirdi. Bunun üzerine kalabalık dağıldı. İş makineleri ile bu yapılar yıkıldı. 2 yapıyı da burada yaşayanlar kendileri yıkacağını bildirdi. Kalan 10 yapının boşaltılması için ek süre verildi.

Zabıta, iş makineleri girdiği sırada, yıkılacak olan yapının bulunduğu alanda Türk bayrağını fark etti bayrak alındıktan sonra yıkıma devam edildi.

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Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çerkezköy'de kaçak yapıların yıkımına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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