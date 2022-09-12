Tekirdağ'da karısını tabancayla öldürmeye teşebbüs eden kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da karısını tabancayla öldürmeye teşebbüs eden kişi tutuklandı

12.09.2022 20:02
Tekirdağ'da karısını tabancayla öldürmeye teşebbüs eden kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde karısını tabancayla öldürmeye teşebbüs eden firari zanlı yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde karısını tabancayla öldürmeye teşebbüs eden firari zanlı yakalanarak tutuklandı.

Yaklaşık 1 aydır firari durumdaki E.K, Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Kızılpınar'da saklandığı adreste yakalandı.

İfadesi sonrası adliyeye sevk edilen E.K, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Geçen ay Kızılpınar Mahallesi'nde eşi A.K. ile tartışan E.K, tabancayla ateş etmiş, kurşunun başının üzerinden geçtiği A.K. korkudan 3. kattaki balkondan atlamıştı. Hastaneye kaldırılan A.K'nin çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilmişti.

E.K. olay yerinden kaçmıştı.

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Kaynak: AA

Kızılpınar, Çerkezköy, Jandarma, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da karısını tabancayla öldürmeye teşebbüs eden kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da karısını tabancayla öldürmeye teşebbüs eden kişi tutuklandı - Son Dakika
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