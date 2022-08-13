Kocasının kurşunlarından kaçan kadın ölüme atladı - Son Dakika
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Kocasının kurşunlarından kaçan kadın ölüme atladı

13.08.2022 17:47
Kocasının kurşunlarından kaçan kadın ölüme atladı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, eşinden gördüğü şiddetten kaçmak isteyen bir kadın evinin üçüncü katından atladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, eşinden gördüğü şiddetten kaçmak isteyen bir kadın evinin üçüncü katından atladı. Talihsiz kadın beton zemine çakılarak ağır yaralanırken, eşi ise olayın ardından kayıplara karıştı.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi İstiklal Caddesi, Beydoğan Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay şu şekilde gelişti; öğlen saatlerinde eşi Ayşe K. ile tartışan E.K. belinden çıkardığı silahla eşine ateş etti. Kendisine doğrultulan silahtan kaçmaya çalışan kadın üçüncü katın balkonundan atladı. Silah seslerini duyan çevredekiler olayı jandarma ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe K.'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ayşe K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen jandarma ekipleri, ateş edildiğini düşündüğü silaha el koydu ve E.K.'yı yakalama çalışması başlattı. Olayla ilgili geniş çağlı soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ'da bir kişi eşini silahla başından yaraladı Tekirdağ'da bir kişi eşini silahla başından yaraladı Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı
Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, Kızılpınar, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocasının kurşunlarından kaçan kadın ölüme atladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasının kurşunlarından kaçan kadın ölüme atladı - Son Dakika
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