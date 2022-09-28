Tekirdağ'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

28.09.2022 14:50
Tekirdağ'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Veliköy Mahallesi'nde çıkan hortum, ilçe merkezine doğru ilerledi. Hortumun yaklaştığını gören vatandaşlar heyecan yaşarken, bir yandan da cep telefonuyla görüntü çekti.

Bir süre sonra etkisini kaybeden hortum herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

İlçe sakinlerinden Sercan Köksalar, AA muhabirine, hortumu ilk gördüğünde tedirgin olduğunu söyledi.

Bu tür olayların her zaman yaşanmadığını belirten Köksalar, "Bu bölgede çok sık hortum olmaz. Olsa da yakalamak, görüntülemek biraz zordur. Başta tedirgin olduk ama uzun sürmeyeceğini tahmin ettikten sonra rahatladık." dedi.

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Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Hisarcık, Veliköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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