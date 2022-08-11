Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesi girişinde oluşturdukları uygulama noktasında şüpheli bir aracı çevirerek arama yaptı. Aramada aracın farklı yerlerinde toplam 148 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirilirken, ele geçirilen uyuşturucuların bir kısmının tavuk dönerin arasına gizlenmesi polisleri şaşkına çevirdi. E.B. ve M.S. adlı 2 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu maddelere imha edilmek üzere el konuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tavuk dönerin arasına uyuşturucu gizlemişler - Son Dakika

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