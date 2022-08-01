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Fatih Mahallesi Ambardere mevkisinde bir evin bahçesindeki saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 540 saman balyası yandı - Son Dakika

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