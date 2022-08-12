Patlamada sahibinin öldüğü fabrikanın üretim müdürü de kurtarılamadı - Son Dakika
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Patlamada sahibinin öldüğü fabrikanın üretim müdürü de kurtarılamadı

12.08.2022 13:58
Patlamada sahibinin öldüğü fabrikanın üretim müdürü de kurtarılamadı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan, fabrika sahibi Ömer Asım Eralp'ten (76) sonra üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet (42) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan, fabrika sahibi Ömer Asım Eralp'ten (76) sonra üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet (42) de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde matbaa mürekkepleri üretimi yapılan fabrikada, 1 Ağustos'ta patlama meydana geldi. Ürün testi sırasındaki patlamada fabrika sahibi Ömer Asım Eralp, üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet ile operatör Veli Gümüş (47) yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan fabrika sahibi Ömer Asım Eralp, 1 gün sonra hayatını kaybetti. Sağlık durumu ağır olan üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet de İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Emanet de gece doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Patlamada yaralanan Veli Gümüş'ün ise aynı hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.


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Fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi Fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi Tekirdağ'da boya fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti Tekirdağ'da boya fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ömer Asım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patlamada sahibinin öldüğü fabrikanın üretim müdürü de kurtarılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Patlamada sahibinin öldüğü fabrikanın üretim müdürü de kurtarılamadı - Son Dakika
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