Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslerde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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