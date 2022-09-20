Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

20.09.2022 10:02
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslerde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili E.E. G.E. Ü.S.K. ve D.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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