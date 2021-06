TEKİRDAĞ'IN COĞRAFYA ATLASI HAZIRLANDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç.Dr. Emre Özşahin, Tekirdağ Coğrafyası Atlası hazırladı. Türkiye'nin ilk il atlasını hazırladıklarını söyleyen Özşahin, Bu il atlası örneği olarak ilk çalışmamız oldu. Atlas içeriğine baktığımızda, Tekirdağ'ın doğal ve beşeri sistemlerine ait birbirinden farklı haritalar mevcut dedi.

NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Özşahin ve Dr. öğretim üyesi İlker Eroğlu, Tekirdağ Coğrafya Atlası hazırladı. 213 haritadan meydana gelen atlasta, görseller, haritalar ve metinlerle zenginleştirilip, bitki örtüsünden ulaşıma, sanayiden tarıma şehre ait birçok bilgi yer alıyor.

Doç. Dr. Emre Özşahin, Tekirdağ Coğrafya Atlası'nın yerli ve milli kaynaklarla hazırlanan ilk il atlası olduğunu söyledi. Daha önce Aliağa İlçe Atlası isminde Türkiye'nin ilk ilçe atlasını hazırladıklarını belirten Özşahin, Bu il atlası örneği olarak ilk çalışmamız oldu. Atlas içeriğine baktığımızda, Tekirdağ'ın doğal ve beşeri sistemlerine ait birbirinden farklı haritalar mevcut. Atlasın içeriğinde 213 tane harita bulunmakta. Bu haritalar, öğretici ve eğitici meziyeti arttırmak bakımından tablo ve şekillerle görsel açıdan daha zengin hale getirilmiştir. Haritaların hazırlanırken toplumun her kesiminde insanların anlayabileceği ölçüde bilimsel bir dille haritalar hazırlanmış, ona göre görselleştirme teknikleri kullanılmış ve hazır hale getirilmiştir. Eserin başta Tekirdağlılar olmak üzere kullanıcıların tümüne hitap edeceğini düşünmekteyiz diye konuştu.

Atlasın oluşturulmasındaki temel fikrin doğru bilinen yanlışların düzeltilmesi, eksik bilgilerin giderilmesi amacı doğrultusunda şekillendiğini kaydeden Özşahin, Benzer eserleri, bütün illerimiz, vilayetlerimiz hatta ilçelerimiz çerçevesinde üretilmesi, Türkiye'nin idari anlamda, idari ünitelerine ait birçok mekansal verinin haritalarla sunulması bakımından önem arz etmektedir dedi.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, coğrafyanın dünyada meydana gelen olayları inceleyen araştıran bir bilim dalı olduğunu söyledi. Hacıoğlu, Bu bilim dalının içersinde yer yüzü şekilleri, insanların faaliyetleri, ülkeler her şey var. Bu kitapta, Tekirdağ ile ilgili bitki örtüsünden yağışına, ulaşımdan ticarete, sanayiden tarıma, turizmden sağlığa insanı ilgilendiren her şeyi bulabilirsiniz. Çok detaylı hazırlanmıştır. Bu kitapta sadece yıllara sarih değişmesi gereken bazı şeyler olabilir. O da rakamlardır. Dağın yüksekliği, kıyı deniz uzunluğu değişmez ama sanayi verileri, ticaret verileri değişebilir. En azından 2021 yılı şartlarında olan Tekirdağ'ı yansıtan bir kitaptır. Bu coğrafya atlasında tabi ki birinci olarak Tekirdağ bir sanayi ve ticaret şehridir. İkinci olarak bir tarım şehridir. Üçüncü olarak ise turizm şehridir. Bu kitapta her şeyi bulabilirsiniz. Tekirdağ'ı tanımak isteyen bir insan bu kitabı tüm görselleriyle, haritalarıyla birlikte incelediği zaman Tekirdağ ile ilgili her türlü bilgi sahibi olabilir şeklinde konuştu.