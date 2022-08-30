Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, askeri birliklerin ve askeri araçların geçişi ile tören sonra erdi.

Daha sonra Atatürk Meydanı'nda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor - Son Dakika

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