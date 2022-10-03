Çorlu'daki Tren Kazasına İlişkin Davanın 11. Duruşması 5 Ekim'de Yapılacak - Son Dakika
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Çorlu'daki Tren Kazasına İlişkin Davanın 11. Duruşması 5 Ekim'de Yapılacak

03.10.2022 13:33
Çorlu'daki Tren Kazasına İlişkin Davanın 11. Duruşması 5 Ekim'de Yapılacak

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın 11. duruşması 5 Ekim’de yapılacak. Dava kapsamında, eylül ayında 9 kamu görevlisi hakkında ek iddianame hazırlandı. Böylece davadaki sanık sayısı 13'e yükseldi.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın 11. duruşması 5 Ekim'de yapılacak. Dava kapsamında, eylül ayında 9 kamu görevlisi hakkında ek iddianame hazırlandı. Böylece davadaki sanık sayısı 13'e yükseldi.

Uzunköprü- Halkalı seferini yapan, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nden saat 17: 15'te geçtiği sırada, yağış nedeniyle toprak menfezin rayların altından kayması sonucu raylardan çıkmış ve beş yolcu vagonu devrilmişti. Faciada 25 kişi hayatını kaybetmiş, 317 kişi yaralanmıştı.

4 KİŞİ HAKKINDA 15'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Konuyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım, hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk ve Bakım Müdürü Turgut Kurt hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Dava dosyası, gönderildiği Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmiş ve 4 sanığın tutuksuz yargılanmasına başlanmıştı.

İLK BİLİRKİŞİ RAPORUNDA TCDD 'KUSURSUZ' BULUNMUŞTU

Tutuksuz sanıkların yargılaması devam ederken mahkeme bilirkişi raporu düzenlenmesini istemiş, hazırlanan raporda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) kusursuz bulunmuş, raporda "Mevsim normallerinin üzerinde yağış yaşandığı… Rayların ve demir yolunun bakımı ile ilgili temelde yatan bir neden olmadığı… Demiryolu görevlilerinin o kadar yağışı geleneksel yöntemlerle 40-50 kilometre öteden tahmin edemeyeceği… Demir yolunun 145 yıl önce yapıldığı" ifadeleri yer almıştı.

TEPKİLER ÜZERİNE YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Bilirkişi raporunun TCDD'yi kusursuz bulması ve raporda yer alan ifadeler hem yaşamını yitirenlerin aileleri tarafından hem de kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı. Devam eden yargılamada, yakınlarını kaybedenlerin ailelerin ve avukatlarının itirazları üzerine mahkeme, yeniden bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vermişti.

7 UZMANIN HAZIRLADIĞI YENİ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA TCDD "KUSURLU" BULUNDU

Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım, Doç. Dr. Hüseyin Onur Tezcan, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Kocabaş, Dr. Öğr. Üyesi İlker Üstoğlu, Araştırma Gör. Dr. Haluk Yılmaz, Dr. Mehmet Ufuk Turan ve yüksek mühendis Ahmet Şükrü Korman'ın hazırladığı 36 sayfalık ayrıntılı bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, TCDD'nin eksiklikleri, yapılan hatalar tek tek sıralandı. Raporda, TCDD Genel Müdürlüğü'nün AR-GE Birimi, Emniyet ve Risk Yönetim Müdürlükleri, altyapı ve sanat yapılarının yenilemeden sorumlu başkanlık ile yol ve geçit kontrol memuru istihdamından sorumlu başkanlığı 'kusurlu' bulunmuştu.

9 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA YENİ İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan ikinci bilirkişi raporunun ardından, eylül ayında 9 kamu görevlisi hakkında daha dava açıldı. Olay tarihinde TCDD 1. Bölge Müdürü olarak görev yapan N.A., Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı L.M., Bakım Servis Müdürü M.K., üstyapıdan sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı L.K., altyapıdan sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı N.A., yol kontrolörü B.O., mühendisler T.B.Ö., D.P., ve K.B. hakkında Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan dava açıldı. Böylece davaya ilişkin yargılanan sanık sayısı 13'e yükseldi.

MAHKEME DAVALARI BİRLEŞTİRİP BİRLEŞTİRMEMEYE KARAR VERECEK

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Ekim Çarşamba günü yapılacak duruşmada, 9 kamu görevlisi hakkında açılan davanın mevcut dava ile birleştirilip birleştirilmemesine karar verilmesi bekleniyor.

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Kaynak: ANKA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'daki Tren Kazasına İlişkin Davanın 11. Duruşması 5 Ekim'de Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'daki Tren Kazasına İlişkin Davanın 11. Duruşması 5 Ekim'de Yapılacak - Son Dakika
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