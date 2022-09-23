Tekirdağ'da anaokulunun bahçesindeki kuyuya düşen çocuk yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da anaokulunun bahçesindeki kuyuya düşen çocuk yaralandı

23.09.2022 10:26
Tekirdağ'da anaokulunun bahçesindeki kuyuya düşen çocuk yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde anaokulunun bahçesindeki kuyuya düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde anaokulunun bahçesindeki kuyuya düşen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Zafer Mahallesi'ndeki anaokuluna giden 4 yaşındaki D.Y.E, okul çıkışı öğretmenleri tarafından bahçede annesine teslim edildi.

Bu esnada bahçede bulunan su kuyusunun kapağının üzerinde zıplayan çocuk, kapağın kırılması sonucu kuyuya düştü.

Anne ve öğretmenlerinin müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Ekiplerce kuyudan çıkarılan yaralı çocuk, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da anaokulunun bahçesindeki kuyuya düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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