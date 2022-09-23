Anne ve öğretmenlerinin müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da anaokulunun bahçesindeki kuyuya düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

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