Bu sırada, diyaliz merkezi çalışanları da içerdeki hastaları tahliye ederek, araçlarla evlerine gönderdi.

Depodan dumanların yükseldiğini fark eden diğer görevliler, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, İtfaiye, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da diyaliz merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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