Küçük çocuğun gözü önünde hırsızlık yaptı - Son Dakika
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Küçük çocuğun gözü önünde hırsızlık yaptı

02.09.2022 10:27

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık kameralara saniye saniye yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın küçük bir çocuğun gözleri önünde yaşanması ise dikkat çekti.

Çorlu'da bir iş yerine akşam saatlerinde yanındaki küçük bir çocukla giren şüpheli işyeri sahibini dükkanın arka bölümünde bulunmasını fırsat bilerek kasadaki paraları alarak kayıplara karıştı. Kameralara yansıyan hırsızlık olayı öncesi elindeki poşeti yanındaki küçük çocuğa veren hırsızlığı çocuğun gözü önünde gerçekleştiren şüpheli kameralara yakalandı.

Arka bölümdeki işini tamamlamasının ardından kasa çekmecesinin yanında yerde para gören iş yeri sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince soluğu poliste aldı.

Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giden işyeri sahibi olayda 2 bin 500 TL zararı olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçük çocuğun gözü önünde hırsızlık yaptı - Son Dakika

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