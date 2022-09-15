Tekirdağ'da yatak fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da yatak fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

15.09.2022 08:16

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir yatak fabrikasında çıkan yangın hasara sebep oldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir yatak fabrikasında çıkan yangın hasara sebep oldu.

Türkgücü Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşletmeden dumanların yükseldiğini fark eden güvenlik görevlileri, itfaiye ve jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik tedbiri aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınıp söndürülen yangın fabrikada hasar oluşturdu.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, İtfaiye, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yatak fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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