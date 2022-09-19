Tekirdağ'da aranan hükümlü evinin balkonundan yan binaya geçmek isterken yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da aranan hükümlü evinin balkonundan yan binaya geçmek isterken yakalandı

19.09.2022 11:05

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çeşitli suçlardan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evinin balkonundan yan binadaki dairenin balkonuna geçmeye çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çeşitli suçlardan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evinin balkonundan yan binadaki dairenin balkonuna geçmeye çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, "hırsızlık, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan G.G'nin ilçe merkezindeki evinde olduğunu belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evinin balkonundan yan binadaki dairenin balkonuna geçmeye çalıştığı esnada yakaladı.

Polis, altıncı kattaki dairenin balkonundan sarkan hükümlüyü güçlükle içeri çekti. Gözaltına alınan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da aranan hükümlü evinin balkonundan yan binaya geçmek isterken yakalandı - Son Dakika

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