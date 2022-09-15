Tekirdağ'da 285 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 285 litre etil alkol ele geçirildi

15.09.2022 17:01
Tekirdağ'da 285 litre etil alkol ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 285 litre etil alkol ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 285 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki satışı ile imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında iş yerinde arama yaptı.

Aramada 285 litre etil alkol, çok sayıda içki aroması ve alkollü içecek üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 285 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 285 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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