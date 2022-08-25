Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde önceden belirlenen 17 adrese "Kabze" adı verilen uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Çorlu Emniyet Müdürü Murat Tabak'ın da katıldığı ve özel harekat timlerinin destek verdiği operasyonda, 120 sentetik hap, 50 fişek uyuşturucu ve suikast silahı olarak tabir edilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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