Çorlu Emniyet Müdürü Murat Tabak'ın da katıldığı ve özel harekat timlerinin destek verdiği operasyonda, 120 sentetik hap, 50 fişek uyuşturucu ve suikast silahı olarak tabir edilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.