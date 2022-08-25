Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

25.08.2022 10:56
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde önceden belirlenen 17 adrese "Kabze" adı verilen uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Çorlu Emniyet Müdürü Murat Tabak'ın da katıldığı ve özel harekat timlerinin destek verdiği operasyonda, 120 sentetik hap, 50 fişek uyuşturucu ve suikast silahı olarak tabir edilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı Anahtarı üzerinde unutulup kaşla göz arasında çalınan otomobil kovalamaca sonrası yakalandı Anahtarı üzerinde unutulup kaşla göz arasında çalınan otomobil kovalamaca sonrası yakalandı Fındık tartışması kavgayla bitti: 2 yaralı Fındık tartışması kavgayla bitti: 2 yaralı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
15:34 Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme
15:22 Gülşen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:23:02. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement