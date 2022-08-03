Çorlu'da kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika
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Çorlu'da kaçak göçmen operasyonu

03.08.2022 10:29
Çorlu'da kaçak göçmen operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda emniyet güçleri tarafından 4 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ve karakol ekiplerinin katılımı ile özellikle Cemaliye, Hıdırağa ve Kemalettin mahallelerinde kontroller yapıldı. Yapılan uygulamalar sonucunda 4 kaçak göçmen yakalandı.

Yapılan kontrollerin ardından kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Pasaportu ve belgesi olmadığı belirlenen yabancı uyruklu şahıslar, işlemleri için polis karakollarına sevk edildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da kaçak göçmen operasyonu - Son Dakika

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