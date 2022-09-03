Tekirdağ'da rayların arasına düşen hurdacı yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da rayların arasına düşen hurdacı yaralandı

03.09.2022 18:01
Tekirdağ'da rayların arasına düşen hurdacı yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, hurda toplamak için tren garına giren Hüseyin K., yük treni yanından geçtiği sırada dengesini kaybedip demir yoluna düşerek yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, hurda toplamak için tren garına giren Hüseyin K., yük treni yanından geçtiği sırada dengesini kaybedip demir yoluna düşerek yaralandı. Başını rayların arasında taş zemine çarpan Hüseyin K., hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hıdırağa Mahallesi'ndeki Çorlu Tren Garı'nda meydana geldi. Geçimini sokaklarda geri dönüşüm malzemeler toplayarak sağlayan Hüseyin K., yasak olmasına rağmen Çorlu Tren Garı'na girerek raylarda hurda malzemeler toplamaya başladı. Bu sırada yük treni, Hüseyin Hüseyin K.'nin hurda topladığı raylara doğru yaklaşmaya başladı. Raylarda park halinde vagonların bulunduğu bölümde olan Hüseyin K., iddiaya göre, diğer raydan da tren gelmesiyle demir yolunda ilerlemek istedi. Bir süre sonra panik yapan Hüseyin K., dengesini kaybederek yere düşüp başını taş zemine çarpması sonucu yaralandı. Yük treninin makinistleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, başından yaralı Hüseyin K.'yi ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hüseyin K.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken polis, yük trenin 2 makinistini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Çorlu'da hurda toplarken düşen yaşlı adam yaralandı Çorlu'da hurda toplarken düşen yaşlı adam yaralandı Çorlu Tren Garı'nda bir şahıs rayların arasında yaralı bulundu Çorlu Tren Garı'nda bir şahıs rayların arasında yaralı bulundu
Kaynak: DHA

Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da rayların arasına düşen hurdacı yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da rayların arasına düşen hurdacı yaralandı - Son Dakika
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