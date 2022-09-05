ÇORLU'DA SİLAHLI KAVGADA 9 GÖZALTI - Son Dakika
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ÇORLU'DA SİLAHLI KAVGADA 9 GÖZALTI

05.09.2022 12:44

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından polisin düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından polisin düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak üzerinde önceki gün aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada şans eseri yaralanan olmazken, bir ev ve iki araçta hasar meydana geldi. Olayın ardından polisin 13 ev ve 1 araçta yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 5 tüfek ile silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

kavga, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇORLU'DA SİLAHLI KAVGADA 9 GÖZALTI - Son Dakika

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