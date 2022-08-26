KÖPEKTEN KAÇAN ÇOCUĞA ARACIN ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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KÖPEKTEN KAÇAN ÇOCUĞA ARACIN ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

26.08.2022 20:04

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kendisini kovalayan köpekten koşarak kaçmak isteyen Kaan Cömert(12), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kendisini kovalayan köpekten koşarak kaçmak isteyen Kaan Cömert(12), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Kaan Cömert'i köpeğin kovaladığı ve aracın çarptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, önceki gün Zafer Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 3'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. Babasının iş yerine giden Kaan Cömert'i, burada bir sokak köpeği kovalamaya başladı. Köpekten koşarak kaçmak isteyen Cömert, C.Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Çocuğun köpekten kaçtığı ve aracın çarptığı anlar bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazanın ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaan Cömert'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Sadece köpeğin kovaladığını ve çarpan aracın rengini hatırladığını ifade eden 7'nci sınıf öğrencisi Cömert, Sanayideki babamın dükkanına doğru ilerliyordum. Bu sırada birden bir köpek çıktı ve beni kovalamaya başladı. Korkup kaçmaya başladım. Yola çıktığımda bir araba bana çarptı ve ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim" dedi. Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan da Kaan Cömert'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü söyledi.

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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÖPEKTEN KAÇAN ÇOCUĞA ARACIN ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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