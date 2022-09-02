Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

02.09.2022 10:49

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2. Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Piriştina Caddesi istikametine seyrederken Eser Sokak'a dönüş yapan Tayfur T. idaresindeki 34 NU 3688 plakalı otomobil ile Vedat E.'nin kullandığı 59 ACJ 593 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Vedat E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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