Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika
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Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

23.08.2022 18:54
Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, Kemalettin Mahallesi Dere 5. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dere 3. Aralık Sokak'ta yokuş yukarı seyreden E.B. idaresindeki 34 DGK 325 plakalı hafif ticari araç ile paket servis elemanı A.Z.Ç.'nin kullandığı 59 FG 281 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.Z.Ç. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Aralık, Çorlu, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika
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