Kaza, Kemalettin Mahallesi Dere 5. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dere 3. Aralık Sokak'ta yokuş yukarı seyreden E.B. idaresindeki 34 DGK 325 plakalı hafif ticari araç ile paket servis elemanı A.Z.Ç.'nin kullandığı 59 FG 281 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.Z.Ç. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Aralık, Çorlu, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı - Son Dakika

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