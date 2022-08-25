Çorlu'da 'Kabze' operasyonu: 6 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği 'Kabze' adı verilen uyuşturucu ve asayiş operasyonunda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'ndeki uyuşturucu ve asayiş operasyonu düzenledi. 'Kabze' adı verilen operasyona 250 personel katılırken, özel harekat polisleri de destek verdi. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonda daha önceden belirlenen 17 adreste arama yapıldı. Narkotik dedektör köpek Larissa'nın da kullanıldığı aramalarda, polis kapalı olan bahçe kapılarını açmak için duvar üzerinden atladı. Aramalarda, 120 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu bonzai, kanepenin içinde saklanmış ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.