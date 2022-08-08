Saman yangını ahıra sıçradı; 20 küçükbaş öldü - Son Dakika
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Saman yangını ahıra sıçradı; 20 küçükbaş öldü

08.08.2022 18:46
Saman yangını ahıra sıçradı; 20 küçükbaş öldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde saman balyalarının istiflendiği yerde başlayan yangının ahıra sıçramasıyla 20 küçükbaş öldü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde saman balyalarının istiflendiği yerde başlayan yangının ahıra sıçramasıyla 20 küçükbaş öldü.

Şahbaz Mahallesi'nin Bağevleri mevkisinde Hüsamettin Sert'e ait saman balyalarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar yangına müdahale ederken, itfaiyeye de haber verdi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede saman balyalarının yakınında bulunan ahıra sıçradı. Bu sırada vatandaşlar da olası alevlerin sıçraması endişesiyle evlerinden dışarıya çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek, söndürdü. Yapılan incelemede, yanarak kullanılamaz hale gelen ahırda bulunan 20 küçükbaşın öldüğü belirtildi. Jandarmanın yangınla ilgili soruşturması sürüyor.


YORUMLAR
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Tekirdağ'da evlere yakın bölgedeki samanlık yangınında 20'ye yakın koyun telef oldu Tekirdağ'da evlere yakın bölgedeki samanlık yangınında 20'ye yakın koyun telef oldu Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa
Kaynak: DHA

Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saman yangını ahıra sıçradı; 20 küçükbaş öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Saman yangını ahıra sıçradı; 20 küçükbaş öldü - Son Dakika
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