Saman yangını ahıra sıçradı; 20 küçükbaş öldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde saman balyalarının istiflendiği yerde başlayan yangının ahıra sıçramasıyla 20 küçükbaş öldü.

Şahbaz Mahallesi'nin Bağevleri mevkisinde Hüsamettin Sert'e ait saman balyalarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar yangına müdahale ederken, itfaiyeye de haber verdi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede saman balyalarının yakınında bulunan ahıra sıçradı. Bu sırada vatandaşlar da olası alevlerin sıçraması endişesiyle evlerinden dışarıya çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek, söndürdü. Yapılan incelemede, yanarak kullanılamaz hale gelen ahırda bulunan 20 küçükbaşın öldüğü belirtildi. Jandarmanın yangınla ilgili soruşturması sürüyor.