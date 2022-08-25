Operasyon çerçevesinde 102 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ile ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Hisarcık, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.