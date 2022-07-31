Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

31.07.2022 11:15
Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Hıdırağa Mahallesinde durumundan şüphelendikleri S.A. ile E.G'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A. ile E.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Narkotik, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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