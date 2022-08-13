Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri B.A'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 590 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika