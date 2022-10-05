Çorlu Tren Katliamı Davası Öncesinde Aileler, "Katiller Halka Hesap Verecek" Sloganıyla Yürüdü

Haber: GAYE ŞEYMA CAN - ÇAĞATAN AKYOL/ Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren katliamına ilişkin, 9 kamu görevlisiyle ilgili hazırlanan ek iddianameyle sanık sayısı 13'e çıkan davanın 11. duruşması başladı. Aileler, Çorlu Santral'dan başlayarak "Adalet istiyoruz" yazılı pankartla ve "Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek" sloganlarıyla duruşmanın yapılacağı salona kadar yürüdü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin yargılamanın 11. duruşması Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma öncesinde aileler, Çorlu Santral önünde bir araya gelerek duruşmanın yapılacağı Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ne kadar yürüyüş yaptı.

Aileler, yürüyüş sırasında, katliamda yaşamını yitirenlerin resimlerinin yer aldığı, "Adalet istiyoruz" yazılı pankartla "Hak, hukuk, adalet; kaza değil, cinayet", "Çorlu'nun hesabı sorulacak" ve "Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek" sloganları attı. Duruşmanın yapılacağı yere ulaşan aileler, katliamda yaşamını yitirenlerin isimlerini okuyarak hep bir ağızdan "Burada" dedi.

MISRA ÖZ: HEYETİN OMUZLARINDA, TÜRKİYE'DE ADALETE OLAN İNANÇ YÜKLÜ

Katliamda oğlu Oğuz Arda Sel ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, duruşma öncesi yaptığı açıklamada; davaya 9 sanık daha eklenmesiyle birlikte aileler için davanın yeni başladığını söyledi. Öz, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki savcılık, iddianamesini hazırlarken mahkeme heyetinin daha doğrusu avukatların savcılığa sunduğu diğer isimlerle ilgili yani, 26 isimden sadece 8- 9 tanesinin ifadesini alarak soruşturmaya dahil etti. Üst düzey yöneticilere takipsizlik kararı verdi. İfadesini bile almadan takipsizlik kararı verdi. Biz bin 550 günden beri evlatlarımızın acısını çekiyoruz. Benim oğlum toprağın altında. Bin 550 günden beri bu adamı korumak uğruna yargı her türlü şaklabanlığı yaptı. En üst sorumlular bile şu anda yargılanmazken davaya dahil edilen sorumlular, üst sorumlular da mazeretle yine bugün burada değiller. Suçlu oldukları için, suçlarını bildikleri için burada değiller. Biz şimdi 11. duruşmaya gireceğiz. Bu dava yeni başlıyor. İçeride ifadeler alınacak. Er ya da geç adaletin karşısına gelecekler. Bugün içerideki heyetin omuzlarında, Türkiye'de adalete olan inanç yüklü. Eğer 25 kişinin hesabını o içeride bulunan heyet alamazsa, yargı karşısına katilleri getiremezse Türkiye'nin üzerinde bu kadar adalete susadığımız günlerde en büyük sorumluluğu taşıyamadıklarını ve adalete hizmet edemediklerini hep birlikte göreceğiz. Bize destek verdiğiniz için, yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Biz de en az bugün sizler kadar heyecanlıyız çünkü ülkece hepimiz adalet istiyoruz."

ZELİHA BİLGİN: MÜMİN KARASU NEREDE?

Kazada kızı Bihter Bilgin'i ve 3 yakınını daha kaybeden Zeliha Bilgin de "Benim söyleyebileceğim tek bir şey var. Mümin Karasu nerede? 4 yıldan beri beklediğimiz Mümin Karasu bugün nerede? Hep birlikte içeride bunu soracağız" diye konuştu.

Açıklamanın ardından duruşmanın yapılacağı Çorlu Halk Eğitim Merkezi konferans salonuna geçildi. Duruşma, hazırlanan ek iddianamenin okunmasıyla başladı.