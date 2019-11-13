Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım mesajında, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yurdun dört bir yanının dış güçler tarafından işgal edildiğini, ancak Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinden ödün vermediğini belirtti.

Milli Mücadele döneminde gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesimden insanın canlarını ortaya koyarak vatan savunmasına katıldığını ifade eden Vali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, gün geçtikçe güçlenen ordusu, kalkınma yolunda yaptığı atılımlarla dünyanın saygın ülkeleri arasında yerini almıştır. Bizler de atalarımızdan aldığımız ilhamla ilimizi, ülkemizi daha iyi seviyelere taşıma gayretimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıl dönümünü kutluyor, bu cennet diyarı bizlere vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."