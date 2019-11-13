Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü, törenle kutlandı.



Tören, Tekirdağ Valiliği binası önündeki Atatürk Anıtı'na Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu'nun çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Vali Yıldırım ve Belediye Başkanı Albayrak, şeref defterini imzaladı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, kentin 97 yıl önce çok önemli bir mücadele ve direniş gösterdiğini belirterek, "Milli Mücadele döneminde ülkenin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Tekirdağ'da da içinde bulunduğu tüm olumsuz şartlara rağmen aziz milletimiz sahip olduğu manevi güç ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek bütün Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'ı düşman işgalinden kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmuştur." dedi.

Albayrak da vatan topraklarının düşmana karşı savunulmasında üstün bir mücadele gösteren Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü idrak ettiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; Tekirdağ'ın kurtuluşunu huzurunuzda kutlamanın gururu içerisindeyiz. Özgür, bağımsız ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir ferdi olarak fikirlerinizin ışığında ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak en büyük hedefimizdir. Tekirdağ halkına hiçbir kesim arasında ayrım gözetmeden hak, hukuk ve adalet çerçevesinde hizmet götürmeye devam edeceğim. Vatanımızı ve en büyük eseriniz Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacağımıza ve yaşatacağımıza söz veriyoruz."

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı okundu.



Süleymanpaşa Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından, protokol üyeleri "Eski Tekirdağ Fotoğraf Sergisi"ni gezdi.

Törene, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri, vatandaş ve öğrenciler katıldı.