Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tarihi Valilik binası önündeki törende, Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Vali Yıldırım, şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, Milli Mücadele yıllarında herkesin varını yoğunu ortaya koyarak mücadele ettiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Milli Mücadele'nin 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlandığını belirten Yıldırım şöyle konuştu:

"Kazanılan şanlı zaferler sayesinde işgal altındaki diğer topraklarımız da kurtarılmıştır. Kurtarılan topraklardan bir tanesi de 'üç Kemaller' diyarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Yahya Kemal Beyatlı'nın ve Namık Kemal'in diyarı Marmara'nın incisi mavi gözlü Tekirdağ'ımızdır. Bu anlamlı gün, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek milli dayanışma ve sevincini bizlere bir kez daha yaşatmaktadır."

Albayrak da Atatürk'ün başkomutanı olduğu istiklal mücadelesinin hazırlanışı, askeri zaferleri ve cumhuriyetin ilanı ile dünya tarihine altın harflerle yazılan şanlı bir destan olduğunu ifade etti.

Milli Mücadele yolunda vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan ulusun, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde tek vücut olarak Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıktığını vurgulayan Albayrak, "Çok zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde kazanılan istiklal mücadelesi güzel yurdumuzun düşman işgalinden kurtarılmasını sağlamıştır." dedi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı okundu.

Süleymanpaşa Halk Oyunları ekibi törende gösteri sundu.

Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.