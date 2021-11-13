Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılı kutlandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü kutlamaları kapsamında merkez Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kortej yürüyüşü düzenlendi. Hükümet Caddesi üzerindeki Köprübaşı mevkisinde toplanan aralarında Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve gaziler, engelli dernekleri, TEMOD Motosiklet Kulübü üyeleri ve Savaş Gencer Bandosu'nun yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Ellerde Türk bayrakları taşıyarak yapılan yürüyüş eski valilik binası önünde sona erdi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Allah'ın izniyle bu yıldız, sönmeden birlik ve beraberliğimiz devam edecektir. 99 yıl önce bugün, bizim atalarımız bize bu toprakları emanet etti. Bizler bu kutsal topraklarımızın düşman botunda çiğnenmesi için ezanların susmaması için çalışacağız. Bundan hiç kimsesin kuşkusu olmasın. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece, Allah'ın izniyle topraklarımız üzerine hesap yapanların bütün oyunlarınız bozduk, bozmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kutlamalar Savaş Gencer Bandosu'nun çaldığı eserlerle devam etti.