Ömür Gedik'ten koronavirüs yorumu: Virüsün insan yapımı olduğunu düşünüyorum, sanki boğazımda ufak bir robot geziyordu

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da hurda kağıt taşıyan tırın dorsesinde ceset bulundu - Son Dakika

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