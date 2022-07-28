İnanılmaz kurtuluş: Kağıt gibi ezilen bu araçtan yara almadan çıktı - Son Dakika
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İnanılmaz kurtuluş: Kağıt gibi ezilen bu araçtan yara almadan çıktı

28.07.2022 18:10
İnanılmaz kurtuluş: Kağıt gibi ezilen bu araçtan yara almadan çıktı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi. Otomobil sürücüsünün hurda yığınına dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkması teselli kaynağı oldu.

İddiaya göre, Edirne istikametine seyreden Recep Vatansever idaresindeki 59 LU 392 plakalı otomobil, sollama esnasında Mehmet Kaya yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyon ve takla atan otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası kağıt gibi ezilen ve hurdaya dönen otomobilden sürücü Vatansever burnu bile kanamadan çıktı. Feci kazada otomobil içinde birden fazla kişinin olmaması ve sürücünün de kazayı yara almadan atlatması tek teselli oldu. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Mehmet Kaya, Tekirdağ, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnanılmaz kurtuluş: Kağıt gibi ezilen bu araçtan yara almadan çıktı - Son Dakika

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