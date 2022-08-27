Ergene'nin kırsal Yulaflı Mahallesi'nin merasında hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş'ın üzerine yıldırım isabet etti. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemede Karataş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yağışlı hava nedeniyle Karataş'ın hayatını kaybettiği bölgeye araçla girilememesi üzerine Karataş'ın cansız bedeni traktör yardımıyla alındı.Karataş'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

İbrahim Karataş, Karataş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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