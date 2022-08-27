Hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

27.08.2022 00:08
Hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, merada hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş (37), yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, merada hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş (37), yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ergene'nin kırsal Yulaflı Mahallesi'nin merasında hayvanlarını otlatan İbrahim Karataş'ın üzerine yıldırım isabet etti. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemede Karataş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yağışlı hava nedeniyle Karataş'ın hayatını kaybettiği bölgeye araçla girilememesi üzerine Karataş'ın cansız bedeni traktör yardımıyla alındı.Karataş'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


YORUMLAR
500
Tekirdağ'da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti Tekirdağ'da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti Palamut beklentisi balıkçıları av sezonuna umutlu girdiriyor Palamut beklentisi balıkçıları av sezonuna umutlu girdiriyor
Kaynak: DHA

İbrahim Karataş, Karataş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
21:57 Aşk yaşadıkları iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, kameralara yakalandı
21:53 Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili sözlerine İçişleri'nden tepki: İspat etmezsen alçaksın
21:00 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem" diyen vatandaşa cevap: Yapmayın öyle
20:15 Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı silahlı saldırıda öldürülmüştü! O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
20:13 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor!
19:58 Eski ABD Başkanı Trump'ın evine FBI baskını! 184 gizli belgeye el konuldu
19:40 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi verdi: Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 00:08:11. #1.12#
SON DAKİKA: Hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement