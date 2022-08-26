Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yağış nedeniyle balçık olan bölgeye güçlükle ulaşabildi.

Kaynak: AA

İbrahim Karataş, Tekirdağ, Karataş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti - Son Dakika

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