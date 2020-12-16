Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden - Son Dakika

Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden

16.12.2020 09:31
Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa Belediyesi'nce koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılan Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) üretilen yüzey ve yer dezenfektanlarının halka ücretsiz ulaştırılması için ilçenin 9 noktasına 'dezenfenktan çeşmeleri' yerleştirildi.

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa Belediyesi'nce koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılan Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) üretilen yüzey ve yer dezenfektanlarının halka ücretsiz ulaştırılması için ilçenin 9 noktasına 'dezenfenktan çeşmeleri' yerleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş birliği yaptığı Namık Kemal Üniversitesi'nin ürettiği yüzey ve yer dezenfektanlarını, ilçenin 9 ayrı noktasına kurduğu 'dezenfektan çeşmeleri' ile halka ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. İsteyenler, evlerini, apartmanlarını, iş yerlerini, araçlarını dezenfekte etmek için çeşmelerden yer ve yüzey dezenfektanlarını almaya başladı.

'Dezenfektan çeşmeleri'nin konulduğu bölgede dönercilik yapan Ogün Genişol, "Proje çok güzel, çok memnunuz fakat keşke el dezenfektanı için de bir çeşme olsa. Sürekli yer ve yüzeyler için oradan dezenfektan alıp dükkanımızı dezenfekte ediyoruz. Başkanımıza teşekkürler" dedi. '9 FARKLI NOKTAYA YERLEŞTİRDİK'Süleymanpaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Cüneyt Yüksel, Covid-19 vakalarının arttığını belirterek, "Apartmanlarda özellikle iş yerlerinde ciddi anlamda ilaçlama ile ilgili talepler gelmeye başladı. Yani binlerce konuta bir anda ilaçlama yapamayacağımız için biz şöyle bir şey düşündük. Şehrin değişik noktalarında dezenfektan noktaları yapalım, vatandaşımız yüzey dezenfektanını buradan alsınlar, spreylere koysunlar; ister ofislerini, ister evlerini, ister taksileri, ister minibüsleri, nereyi istiyorsa dezenfekte etsinler istedik. O yüzden yapılan bir çalışmaydı. Namık Kemal Üniversitesi Rektörümüz Mümin Şahin ile görüştük; sağ olsun NKÜ, alkol bazlı olmayan bir dezenfektan üretti, yer ve yüzey dezenfektanı üretti. Biz bunları şehrin ilk etapta 9 bölgesine yerleştirdik. Sonra 16 noktada her gün doldurmak şartıyla her akşam kontroller yapılıyor dolduruluyor. Vatandaşlarımız geliyor çeşmeden dolduruyor, spreyi doldurup nereyi ilaçlamak istiyorsa orayı dezenfekte edecek. Sosyal belediyecilik anlamında baktığımızda vatandaşlarımızın biraz üzerinden yük almak gerektiğini düşündük. Asıl mesele de bu" diye konuştu. 'SADECE YÜZEY ARINDIRMASINDA KULLANMALIYIZ'

Başkan Yüksel, 'dezenfektan çeşmeleri'nden alınan ürünün ellerde kullanılmayacağına dikkat çekerek, "El dezenfektanı değil odaların, apartmanların, otobüslerin, arabaların dezenfeksiyonunda kullanacak vatandaşlarımız. El dezenfektanı üretim çalışması ayrıca devam ediyor. Buradan hatırlatmış olalım, değerli hemşehrilerimiz bu ürünü kişisel temizliklerinde kullanmasınlar. Yalnızca yüzey ve yerlerin arındırılmasında kullanılabiliyor. Salgından korunmaya çalışırken farklı sorunlara davetiye çıkarmayalım" dedi.


Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden
Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden
Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden
Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden
Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden
Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden
Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden
Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden
Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden
Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden
Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden
Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden
Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden
Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden
Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden
Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden

Namık Kemal Üniversitesi, Süleymanpaşa, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'ın farklı noktalarına 'dezenfektan çeşmeleri' konuldu - Yeniden - Son Dakika


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