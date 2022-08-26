Kimlik tespiti ve GBT sorgusu yapılan R.A.'nın cinayet zanlısı olduğu ve cezaevi firarisi olarak arandığı belirlendi. Hakkında 27 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Hayrabolu, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cinayet zanlısı yakayı ele verdi - Son Dakika

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