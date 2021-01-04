Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü: "Biz millet devlet dayanışmasını da sağladık. Bu kuralları el birliğiyle sağlayarak, sayılarımızı düşürdük" - Son Dakika

Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü: "Biz millet devlet dayanışmasını da sağladık. Bu kuralları el birliğiyle sağlayarak, sayılarımızı düşürdük"

04.01.2021 18:44

Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü: "Biz millet devlet dayanışmasını da sağladık.

Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü: "Biz millet devlet dayanışmasını da sağladık. Bu kuralları el birliğiyle sağlayarak, sayılarımızı düşürdük"

TEKİRDAĞ - Korona virüs ile mücadelede örnek il olan ve vaka oranlarındaki sayılarda ciddi düşüş yaşanan Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, "Biz millet devlet dayanışmasını da sağladık. Bu kuralları el birliğiyle sağlayarak, sayılarımızı düşürdük" dedi.

Çin'den yayılan korona virüs salgını bütün dünyaya korku salmaya devam ederken, Türkiye'de uygulanan sıkı tedbirlerin ardından Tekirdağ'ın korona virüs risk haritasında normalleşmeler görülüyor. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinde daha önce kan kırmızısında boyanan Tekirdağ'ın korona virüs risk haritası yılbaşında uygulanan 80 saatlik kısıtlama sonrasında yoğun olarak mavi ve yeşil tonlara büründü. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, devlet ve millet dayanışması içerisinde vaka oranlarındaki sayılarda ciddi düşüşün olduğunu ifade etti. Kalkan açıklamasında kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Hamdolsun çok iyi seviyelere geriledi"

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ'da vaka düşüşleriyle ilgili İhlas Haber Ajansı Muhabirine yaptığı açıklamada, "Kasım ayından itibaren yükselişe geçen ülkemizde de birçok büyükşehirde artan vakalar, bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın aldığı son kısıtlayıcı, uygulamalarla hamdolsun çok iyi seviyelere geriledi. Haritamız yeşile doğru bir iyileşme gösteriyor. Biz arkadaşlarımızla filyasyon ekiplerimizin sayısını artırdık. Araç sayılarımızı artırdık. Evlere ilaç götüren, muayeneyi yapan, sürüntü örneği alan ekiplerimizin sayısını artırdık. Arada hasta sirkülasyonunu, pozitif hasta sirkülasyonunu da bir anlamada entegre ettik. Yani giden arkadaşlarımız, hastayı hastaneye taşımadan, toplu ulaşım araçları kullanılmadan, muayenelerini, taramalarını yaparak evde tamamladılar. Sürüntülerini aldılar. Laboratuvarlarımızda hızlıca çalıştı. Geriye dönük olarak vatandaşlarımıza ilaçları anında yetiştirildi" dedi.

"Yüksek sayıda bir filyasyon ekibimiz var"

Kalkan Açıklamasının devamında, "Biz millet devlet dayanışmasını da sağladık. Bu kuralları el birliğiyle sağlayarak, sayılarımızı düşürdük. Vaka oranlarımız çok ciddi anlamada zaten sayın bakanımızda açıklamışlardı. Bu süre zarfında neredeyse her hafta bizleri de arayarak doğru yol haritası izlememizi temin ettiler. Filyasyon ekip sayımızı dinamik bir şekilde artırabilmekteyiz. Vakalarımız artığında hemen yüzde 100 artışla filyasyon ekiplerimizi iki katına çıkardık. Vakalarımız düştüğünde de arkadaşlarımızı dinlendiriyoruz. Ama sahada vakalarımızı çok hızlı karşılayacak. Yüksek sayıda bir filyasyon ekibimiz var. Bunlar 200'lerin üzerinde. Arkadaşlarımızın içerisinde tam donanımlı, tüm ekipmanları taşıyan, onları takip eden araçlarımızda var" dedi.

"Neredeyse yüzde 100'lerin altına geriledi"

Sağlık Bakanlığının en kısa sürede başlatacağı aşı çalışmalarıyla birlikte ülkede genel bir bağışıklama oluştuğu zaman biraz rahatlayabileceklerini ifade ederek, "Vaka oranları neredeyse yüzde 100'lerin altına geriledi. Sayılarımız çok ciddi manada düştü. Ama bu şu demek değildir. Biz bunu buz tutmuş gölün üzerinde yürümeye veya orman yangınını söndürmeye benzetiyoruz. Yani dalından fırlayan bir kozalak bir yeri tutuşturabilmekte. Söndürdüğünü düşündüğü alanı tekrar yakabilmekte. Yine buz tutmuş göle benzetmemdeki amaç şu. Dikkatsiz olmamız, tedbirleri gevşetmemiz, rehavete kapılmamız halinde de tekrar alevlerin olabileceğini gözlerden ırak tutmamalıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü: Biz millet devlet dayanışmasını da sağladık. Bu kuralları el birliğiyle sağlayarak, sayılarımızı düşürdük
Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü: Biz millet devlet dayanışmasını da sağladık. Bu kuralları el birliğiyle sağlayarak, sayılarımızı düşürdük
Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü: Biz millet devlet dayanışmasını da sağladık. Bu kuralları el birliğiyle sağlayarak, sayılarımızı düşürdük
Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü: Biz millet devlet dayanışmasını da sağladık. Bu kuralları el birliğiyle sağlayarak, sayılarımızı düşürdük

İl Sağlık Müdürü, Cengiz Kalkan, Koronavirüs, Tekirdağ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü: 'Biz millet devlet dayanışmasını da sağladık. Bu kuralları el birliğiyle sağlayarak, sayılarımızı düşürdük' - Son Dakika


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