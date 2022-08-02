Fabrikadaki kimyasal patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı: 3 kişinin durumu ağır - Son Dakika
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Fabrikadaki kimyasal patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı: 3 kişinin durumu ağır

02.08.2022 01:15
Fabrikadaki kimyasal patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı: 3 kişinin durumu ağır

Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi Kaymakamı Bayram Sağır ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kimyasal patlamanın yaşandığı fabrikada incelemede bulundu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada kimyasal patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, biri durumu ağır olmak üzere 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki matbaa mürekkebi yapan boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kimyasal patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kimyasal patlama sonrası oluşan yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre kimyasal patlamada yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Müdahale sonrası biri durumu ağır olmak üzere 3 kişi hastaneye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı (2) Boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı (2)
Kaynak: İHA

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikadaki kimyasal patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı: 3 kişinin durumu ağır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fabrikadaki kimyasal patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı: 3 kişinin durumu ağır - Son Dakika
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