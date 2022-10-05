Atatürk Mahallesi'ndeki bir çiftlikte bulunan 52 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili soruşturma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknik takip sonucu şüphelinin F.K olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Hisarcık, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.