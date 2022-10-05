Tekirdağ'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

05.10.2022 18:40
Tekirdağ'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 52 küçükbaş hayvanı çaldığı suçlamasıyla 1 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 52 küçükbaş hayvanı çaldığı suçlamasıyla 1 kişi yakalandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki bir çiftlikte bulunan 52 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili soruşturma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknik takip sonucu şüphelinin F.K olduğunu belirledi.

Operasyonda şüpheli kişi yakalanırken çalınan 52 adet küçükbaş hayvan ise Karaağaç Mahallesi'nde ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
İzmir haberi! Kemalpaşa Eğitim Merkezi, Törenle Açıldı İzmir haberi! Kemalpaşa Eğitim Merkezi, Törenle Açıldı Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 28 şüpheli gözaltına alındı Tekirdağ'da asayiş uygulamasında 28 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Hisarcık, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yendi
19:04 Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul'da yatalak hastaya kötü muamele yapılan hastane kapatıldı
18:34 Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti
18:09 TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak
17:51 Sunucu Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çeken sözler! Siniri vücut dilinden de belli oldu
17:27 Bakan Kirişci'den çiftçiye güzel haber: Çeltikte alım fiyatını ton başına 1000 lira artırıyoruz
17:23 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Talimatı verdik gereken yapılacak
17:23 Ocak 2023'te emekli ve memur maaşlarında yüzde 40'lık artış olacağı düşünülüyor
17:21 İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler! Büyükelçi, Dışişleri'ne çağırıldı
17:18 İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Nebati'nin gündem olan sözlerini alıntılayarak metroyla ilgili tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 20:45:55. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da hayvan hırsızlığı operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement