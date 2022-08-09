Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı polis otosundaki 2 polis yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı polis otosundaki 2 polis yaralandı

09.08.2022 13:43

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı polis otosundaki 2 polis yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarptığı polis otosundaki 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.B'nin kullandığı 59 AFL 855 plakalı hafif ticari araç, Pınarça-Kapaklı yolunda kontrolden çıkıp karşı şeritten gelen polis otosuna çarptı.

Kazada iki polis memuru hafif yaralandı. Yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü B.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Hızlı sürücü polis otosuna çarpıp kaçtı: 2 polis memuru yaralandı Hızlı sürücü polis otosuna çarpıp kaçtı: 2 polis memuru yaralandı
Kaynak: AA

Tekirdağ, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı polis otosundaki 2 polis yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:36 Eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi
13:35 Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 14:58:10. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da hafif ticari aracın çarptığı polis otosundaki 2 polis yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş