Tekirdağ'da boya fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da boya fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

02.08.2022 13:37
Tekirdağ'da boya fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananlardan biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananlardan biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören iş yeri sahiplerinden Ömer Asım Eralp (76), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında dün meydana gelen patlamada iş yeri sahiplerinden Ömer Asım Eralp, üretim müdürü Mustafa Remzi Emanet (42) ve operatör Veli Gümüş (47) ağır yaralanmıştı.

Fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılmıştı.

Öte yandan aynı fabrikanın 2017 yılında çıkan yangında da zarar gördüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da boya fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da boya fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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