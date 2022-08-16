Tekirdağ'da kumar oynayan grup yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kumar oynayan grup yakalandı

16.08.2022 13:27
Tekirdağ'da kumar oynayan grup yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye işlem yapıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye işlem yapıldı.

Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren işyerinde kumar oynandığını bilgisinin alınması üzerine bahse konu yere görevli ekiplerce denetim yapıldı. İş yerinde yapılan denetimde 5 kişinin kumar oynadığı, kumar oynanan masada da toplamda 50 adet iskambil kağıdı, 70 adet okey taşı ve 450 TL olduğu tespit edildi. Ayrıca iş yeri sahibi olan şahsın yakalaması yapıldı. Kumar oynayan şahıslar ile birlikte muhafaza altına alınan paralar, oyun taşları ve oyun kağıtları gerekli işlemler için Asayiş Büro Amirliğine intikal ettirildi. Talimatlar doğrultusunda şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da kumar oynayan grup yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kumar oynayan grup yakalandı - Son Dakika
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