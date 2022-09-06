Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

06.09.2022 09:08
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Ş, Ö.K, K.A. ve M.K gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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