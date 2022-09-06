Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarla ilgili Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, konuyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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