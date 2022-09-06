Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

06.09.2022 09:34
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarla ilgili Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, konuyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Hurda yığınına dönen araçta feci şekilde hayatını kaybetti Hurda yığınına dönen araçta feci şekilde hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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