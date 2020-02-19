"Tekirdağ'ın Kültür ve Turizm Potansiyeli" konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Tekirdağ'ın Kültür ve Turizm Potansiyeli' konferansı - Son Dakika

"Tekirdağ'ın Kültür ve Turizm Potansiyeli" konferansı

6 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından "Tekirdağ'ın Kültür ve Turizm Potansiyeli" konferansı düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından "Tekirdağ'ın Kültür ve Turizm Potansiyeli" konferansı düzenlendi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın önemli bir turizm şehri olduğunu söyledi.

Hacıoğlu, kentin kültürel zenginliğini artırmak için Bakanlığa üç proje sunduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Marmaraereğlisi ilçesindeki Perinthos Bazilikası'nın ayağa kaldırılması, Karaevli Mahallesi'nde kazısı devam eden Trak yerleşim yerinin ören yeri olması ve Süleymanpaşa ilçesindeki kurumumuza ait alanın 19. Fırka Müzesi olarak işlevlendirilmesi konusunda Bakanlığımıza çalışmalarımızı sunduk. Gerekli çalışmaları tamamlayıp ilimizde bir kültür rotası oluşturmak istiyoruz."

Tekirdağ'da deniz, kum ve güneş dışında da önemli bir kültür ve doğa turizmi potansiyeli olduğunu belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece bir saatlik mesafeden İstanbul'dan gelerek Tekirdağ'ın yöresel ürünleriyle harika bir kahvaltı yapabilir, birbirinden güzel eşsiz üzüm bağlarında gezebilir, Tekirdağ köftesinin tadına bakıp, Hayrabolu tatlısı yiyebilirsiniz. Uçmakdere Mahallesi'nde yamaç paraşütü yapma imkanı var. Akşam da Marmara Denizi kıyısında birbirinden lezzetli balıklarla akşam yemeğinizi yiyerek dönüş yapılabilir. Bunların yanı sıra Tekirdağ'ın tarihi kültürel yapısının daha çok bilinmesi ve buraya gelen ziyaretçilerin gezip bilgi alabileceği tarihi dokuyu ortaya çıkaracağız. Tekirdağ, Namık Kemal Evi, Rakoczi Müzesi, Rüstempaşa Camisi gibi önemli tarihi yapılarla göz kamaştırıyor. İlimiz doğa, tarih, kültür, ekoturizm için çok elverişli durumda."

Konferansın sonunda Hacıoğlu'na plaket takdim edildi.

Namık Kemal, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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