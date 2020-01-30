Tekirdağ'ın kültürel zenginliğini arttırmak için bakanlığa projeler sunuldu - Son Dakika
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Tekirdağ'ın kültürel zenginliğini arttırmak için bakanlığa projeler sunuldu

7 saat önce

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentin kültürel zenginliğini artırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığına üç proje sunduklarını bildirdi.

Tekirdağ'ın kültürel zenginliğini arttırmak için bakanlığa projeler sunuldu, System.String[]

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kentin kültürel zenginliğini artırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığına üç proje sunduklarını bildirdi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajları, tarihi dokusu, kültürel mirası ve deniz turizmi ile ön plana çıktığını söyledi.

Ganos Dağı eteklerinde bulunan yürüyüş parkurları, dinlenme alanları, paraşüt alanları ve eşsiz doğası ile macera tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan kentin ziyaretçilerine pek çok alternatif sunduğunu anlatan Hacıoğlu, Tekirdağ'ın dört mevsim ziyaret edilebileceğini ifade etti.

Kentin kültürel zenginliğini artırmak için üç proje hazırladıklarını anlatan Hacıoğlu, "Birincisi Marmaraereğlisi ilçesindeki Perintos Bazilikası'nın ayağa kaldırılması, ikincisi Karaevli Mahallesi'nde kazısı devam eden Trak yerleşim yerinin ören yeri olması, üçüncüsü de Süleymanpaşa ilçesindeki kurumumuza ait alanın 19. Fırka Müzesi olarak işlevlendirilmesi." dedi.

Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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